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11 Haziran 2018 14:04

İTO Başkanı Avdagiç: “Büyümede rekor tempo sürüyor”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, büyüme verilerine ilişkin ”Büyümede rekor tempo sürüyor.

İTO Başkanı Avdagiç: “Büyümede rekor tempo sürüyor”

11 Haziran 2018 14:04

Türkiye peş peşe altı çeyrektir büyümesini sanayide üretim artışına dayalı şekilde gerçekleştirmeyi başardı” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesini değerlendirdi. Avdagiç, “Türkiye peş peşe altı çeyrektir büyümesini sanayide üretim artışına dayalı şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Çoğu sanayi kolunda kapasite kullanımı tepe seviyeye yaklaştı. Yeni kapasite yatırımı ihtiyacı, yılın ikinci yarısında yatırımlara dayalı büyümenin sinyalini veriyor. Bunun için faiz, enflasyon ve döviz kurundaki artışların makul seviyelere çekilebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.



Sanayide büyük ölçüde ihracata dayalı bir artış gerçekleştirildiğine dikkati çeken Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “2017’de G20’nin en hızlı büyüyen ekonomisi olan Türkiye, bu rekor temposunu sürdürüyor. 2018’in Ocak-Mart döneminde özel sektörün yatırım ve üretim kararlılığını görmek memnuniyet verici. Bilhassa sanayideki yüzde 8.8’lik büyüme anlamlı. Güçlü yönetim sistemine geçişle birlikte, yatırımlar için yeni bir yol haritası çizileceğine inanıyoruz. Seçimlerden sonra yılın ikinci yarısında yapısal reform ve yeni sistemin idari yapısı, makro ekonomik verileri daha öngörülebilir hale getirecek."




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