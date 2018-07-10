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10 Temmuz 2018 08:31

İTO Başkanı Avdagiç: “Ekonomi idaresi kaptan köşküne çıktı”

İTO Başkanı Avdagiç, “Kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunması, hem iş alemi için hem Türkiye ekonomisi için büyük kazanımdır” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç: “Ekonomi idaresi kaptan köşküne çıktı”

10 Temmuz 2018 08:31


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, başkanlığında göreve başlayan kabine üyelerine de başarılar diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin politik hayatında yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Avdagiç, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Bana göre bunun ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlıklara yapılan atamalarla kendini gösterdi. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim” dedi.


İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunması, hem iş alemi için hem Türkiye ekonomisi için büyük kazanımdır” diye konuştu.




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