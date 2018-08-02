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02 Ağustos 2018 09:41

İTO Başkanı Avdagiç’ten ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına tepki

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Amerika, haksız ve mesnetsiz ’yaptırım’ tehdidiyle Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak.

İTO Başkanı Avdagiç’ten ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına tepki

02 Ağustos 2018 09:41

ABD’nin korkusu Türkiye’nin yeni küresel dengedeki rolüyse, biz aklıselimle mücadele etmeyi ve yolumuzda ilerlemeyi biliriz" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, “Türkiye, bu krizden daha güçlenerek çıkacaktır. Eğer ABD müttefiklik sözde kalsın istiyorsa, asıl bedeli sonunda kendileri öder. Türk iş dünyası olarak devletimizin, iki bakanımızın arkasındayız” dedi.



Avdagiç, şunları söyledi:


“ABD’nin rahatsız olduğu konu bağımsız Türk yargısıysa, bu tehditkar dilden biz daha rahatsızız. ABD’nin korkusu Türkiye’nin yeni küresel dengedeki rolüyse, biz aklıselimle mücadele etmeyi ve yolumuzda ilerlemeyi biliriz. Amerika haksız ve mesnetsiz yaptırım tehdidiyle, Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak. Türkiye, anlayacakları dilden konuşacak; kurulan bütün tuzakları aştığı gibi bunu da aşacaktır. Türk iş dünyası olarak ABD’den beklentimiz, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar etmesidir. Skandal yaptırım kararı hem uluslararası hukuka hem devletler arası güven ilişkilerine aykırıdır. ABD’nin bir müttefik olarak hareket edeceğine inanmak istiyoruz.”




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