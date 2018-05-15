İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘Gazze’ çağrısı

Avdagiç, “İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Odamızın 400 bin üyesini Cuma günü Yenikapı’da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bu katliamın karşısında suskun kalmanın, aynı zamanda insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymak olacağını söyleyen Avdagiç, “İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Odamızın 400 bin üyesini Cuma günü Yenikapı’da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum” dedi.

Şekib Avdagiç, İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Gazze sınırında 58’den fazla Filistinliyi şehit etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İsrail’in uyguladığı devlet terörünü Türk iş dünyası olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz. Masumlara sıkılan kurşunlar, insanlığın vicdanına saplanmıştır. İsrail bu katliamı sadece Müslümanlar üzerinde değil, üç dinin kardeşliğine yapmıştır. Çünkü Kudüs tarih boyunca üç dinin kardeşliğinin ve dünya barışının anahtarı olmuştur. Neticede katledilen dünya barışı olmuştur. Bu katliam insanlık tarihine en büyük insanlık suçu olarak geçecektir.

Bugün, bu büyük felaket karşısında suskun kalmak, aynı zamanda bizi insan yapan tüm değerleri hiçe saymaktır. O nedenle biz milletçe suskun kalmıyoruz, mazlumun yanında duruyoruz. Haklının ve haklı bir davanın tarafındayız. Filistinli kardeşlerimizle güçlü bir dayanışma içindeyiz.

Bölgedeki barış ve huzur umutlarının üzerine atılan bu ateşi söndürmek hepimizin görevidir. Tüm ülkeler küresel ölçekte aklı selime sahip çıkarak ‘artık yeter’ demeli. Cenab-ı hak, Gazze’deki bu katliamda hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum.”