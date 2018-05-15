Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:46

İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘Gazze’ çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam karşısında suskun kalmanın, aynı zamanda insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymak olacağını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘Gazze’ çağrısı

15 Mayıs 2018 11:46

Avdagiç, “İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Odamızın 400 bin üyesini Cuma günü Yenikapı’da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bu katliamın karşısında suskun kalmanın, aynı zamanda insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymak olacağını söyleyen Avdagiç, “İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Odamızın 400 bin üyesini Cuma günü Yenikapı’da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum” dedi.



Şekib Avdagiç, İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Gazze sınırında 58’den fazla Filistinliyi şehit etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“İsrail’in uyguladığı devlet terörünü Türk iş dünyası olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz. Masumlara sıkılan kurşunlar, insanlığın vicdanına saplanmıştır. İsrail bu katliamı sadece Müslümanlar üzerinde değil, üç dinin kardeşliğine yapmıştır. Çünkü Kudüs tarih boyunca üç dinin kardeşliğinin ve dünya barışının anahtarı olmuştur. Neticede katledilen dünya barışı olmuştur. Bu katliam insanlık tarihine en büyük insanlık suçu olarak geçecektir.


Bugün, bu büyük felaket karşısında suskun kalmak, aynı zamanda bizi insan yapan tüm değerleri hiçe saymaktır. O nedenle biz milletçe suskun kalmıyoruz, mazlumun yanında duruyoruz. Haklının ve haklı bir davanın tarafındayız. Filistinli kardeşlerimizle güçlü bir dayanışma içindeyiz.


Bölgedeki barış ve huzur umutlarının üzerine atılan bu ateşi söndürmek hepimizin görevidir. Tüm ülkeler küresel ölçekte aklı selime sahip çıkarak ‘artık yeter’ demeli. Cenab-ı hak, Gazze’deki bu katliamda hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç