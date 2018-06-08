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08 Haziran 2018 14:18

İTO Başkanı Avdagiç’ten taziye mesajı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erdoğan Demirören’in vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında “60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi.

İTO Başkanı Avdagiç’ten taziye mesajı

08 Haziran 2018 14:18

Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey’in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Avdagiç, şunları kaydetti:


“Erdoğan Demirören, kendisini ülke ekonomisinin ileriye gitmesine adamış, toplumun her kesimine katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı.


Duruşu ile hayatı boyunca hep umutlu, hep yol gösterici oldu. 60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi. Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey’in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur. Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet; Demirören Ailesi’ne, Demirören Holding ve Demirören Medya Grubu camiasına, iş dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.”




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