Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:10

İTO Başkanı Çağlar, terör saldırısının yapıldığı mekana karanfil bıraktı

İTO Başkanı Çağlar, terör saldırısının yapıldığı mekana karanfil bıraktı

02 Ocak 2017 11:10

Ortaköy’de terör saldırısının yapıldığı mekana giderek karanfil bırakan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Çağlar: “Teröre ve teröristlere, tıpkı bize konuştukları dille konuşma ve cevap verme zamanıdır” dedi.
39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy’deki terör saldırısının meydana geldiği alana karanfil bırakan Çağlar, “Teröre ve teröristlere, tıpkı bize konuştukları dille konuşma ve cevap verme zamanıdır” dedi.
Çağlar, Türkiye Demokrasi Platformu Üyeleri’nin bulunduğu anma töreninde şunları söyledi:
"Teröristler tam da kendilerinden beklendiği gibi kalleş, kahpe bir saldırıyla ortaya çıktı. Yüreklerimiz bir kez daha yandı, ama korkmadık, yılmadık. Teröre ve teröristlere tıpkı bize konuştukları dille konuşma, cevap verme zamanıdır. Terör maşaları ve onları yönlendiren gafiller bilsin ki; toprağını kanıyla sulamış bu milleti kan dökerek korkutmaya çalışmak gafletlerin en büyüğüdür. Biz bir ölür, bin diriliriz. Onların adı değişebilir, bizim değişmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Milletçe kenetlendik. Askerimizin, polisimizin, milletimizin seferberlik halinde terörü bitireceğine kesinlikle inanıyoruz ve güveniyoruz. Bizi bölemezler. Korkmuyoruz. Sinsice, kalleşçe saldırsanız da bu topraklarda el ele bayrağımızı bekliyoruz. Biz kenetlendik. Askerimizin, polisimizin, milletimizin seferberlik halinde terörü bitireceğine kesinlikle inanıyoruz ve güveniyoruz."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç