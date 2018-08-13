İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kur üzerinden Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomi savaşında reel sektörün finansman desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada bu bağlamda, kredi yapılandırmasında ‘KGF’yi devreye alma’ önerisi getirirken, bankalara da Merkez Bankası’nın bugün artırdığı teminat yönetiminde esnekliği eksiksiz şekilde reel sektöre yansıtma çağrısında bulundu.

Avdagiç, kur riskini taşıyan firmalara önerisini şöyle anlattı:

“Reel sektörün mevcut kredilerini yeniden yapılandırma talebi var. Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, Kredi Garanti Fonu bu yeniden yapılandırmalara teminat versin. Bu sayede mevcut kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir.” Avdagiç, Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlarla piyasanın ilk hassasiyetine, olası likidite ihtiyacına olumlu bir şekilde verdiğini belirterek “Bu yaklaşımın bankalar tarafından tam ve eksiksiz dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu süreçte bankaların reel sektöre karşı tutumunu yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Merkez Bankası nasıl bankalara teminat yönetiminde esneklik sağladıysa, bankaların aldığı bu esnekliği ‘eksiksiz’ şekilde reel sektöre yansıtması gerektiğini kaydetti.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“Ekonomi yönetimi kontrolün kendisinde olduğunu göstermiştir. Piyasa karşılığı olan kararlar alınmıştır. Ülkemize karşı sistematik ve çökertici bir ekonomi savaşının yürütüldüğü ortamda, atılan adımların etkisini ise hemen bugün beklemek doğru değil, zaman içinde almayı beklemeliyiz. İnanıyoruz ki likiditeye yönelik adımlar, ilave tedbirlerle desteklenince etkisi çok daha fazla olacaktır. Bu dönem riski yönetme dönemidir. Reel sektör olarak karşı tedbir alacak imkanlarımız var. Bu dönem sermaye yeterliliğimizi iyi yöneteceğiz, likiditemizi iyi düzenleyeceğiz. Panik havası estirmek isteyenlere prim vermeyeceğiz. Bankalara da burada önemli bir rol düşüyor. Bankaların piyasayı olumlu etkileyecek adımlar atmalarını bekliyoruz.”