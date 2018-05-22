İTÜ Ayazağa kampüsündeki cami inşaatında yangın çıktı

Yangına müdahale edildiği sırada bir itfaiye eri yaralandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsü içerisinde bulunan inşaat halindeki caminin çatısında yangın çıktı. Yangının çatıda bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıktığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine camiye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahale sırasında iskeleden düştüğü iddia edilen bir itfaiye eri yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri itfaiye erine müdahale etti. İtfaiye eri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.