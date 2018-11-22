İTÜ yüksek lisans öğrencilerine ‘Elektrik Piyasalarında Dağıtım Tarifeleri' dersi

İTÜ Enerji Enstitüsü öğrencilerine, ‘Elektrik Piyasalarında Dağıtım Tarifeleri' anlatan CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, elektrikte tarifeyi oluşturan parametreler hakkında bilgi verdi.

Elektrik sektörünün öncü şirketi CK Enerji'nin Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Enerji Enstitüsü öğrencilerine, ‘Elektrik Piyasasında Dağıtım Tarifeleri' konulu özel bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Gülgün Kayakutlu'nun ‘Enerji Piyasaları Modellemesi' dersine konuk eğitmen olarak katılan Öztürk, yüksek lisans öğrencilerine elektrikte tarifeyi oluşturan parametreler hakkında bilgi verirken hesaplamalarla ilgili örnekler de paylaştı.