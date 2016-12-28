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28 Aralık 2016 13:55

İTÜ’de öğrencilerden ‘Noel’ karşıtı eylem

İTÜ’de öğrencilerden ‘Noel’ karşıtı eylem

28 Aralık 2016 13:55

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü’nde toplanan bir grup öğrenci, Noel kutlamalarını ve Noel Baba’yı protesto etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü girişinde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup öğrenci, Noel kutlamalarını protesto etti. Kampüs girişinde toplanan öğrenciler, “İslam Topraklarında Yaşam Savaşı, Ehli Dünyanın Heyecanı Yılbaşı” yazılı pankart açtı. “Uyma Şeytana Aldanma Kutlama”, “ İslam’da Noel Yoktur” yazılı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, burada gazetecilere kısa bir basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Balcı, “Son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı kutlaması çılgınlığı yaşanmaktadır. Sahte sevimliliği ve kırmızı pelerini ile ekranlarımızı, caddelerimizi, vitrinlerimizi işgal etmiş bir Noel Baba vardır. Yılbaşı kutlamaları sembolik değeri yüksek toplumu ifsad (düzeni bozmaya) etmeye yönelik bir mühendislik projesidir aslında. Noel Baba ise kapitalist sistemin bir yansıması olarak, maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak ’Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın’ diğer adıdır. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak diyoruz ki: Ey! Müslüman kardeşlerim, İslam topraklarında yaşam savaşı varken Hristiyanların yılbaşı heyecanına ortak olamazsın. Müslüman kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin” dedi.
Eylemci öğrenciler, yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar atarak olaysız şekilde dağıldı.



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