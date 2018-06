İÜ, İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı

İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu törende yaptığı konuşmada mesleğe yeni atılacak gençlere başarılar diledi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Yılı Mezuniyet Töreni, İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İÜ İletişim Fakültesi’nde bu yıl 360 öğrenci kep attı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Mezuniyet Anı’ filmi gösterildi. Törenin açılış konuşmaları İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve İÜ İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Kürşat Tanrıkulu tarafından gerçekleştirildi.

“Eğitim hayatımızın en önemli basamağı İstanbul Üniversitesi”

İÜ İletişim Fakültesi’nin yoğun bir emeğin, inancın ve özenin eseri olduğunu belirten, Öğrenci Temsilcisi Kürşat Tanrıkulu, “1950’den başlayıp gelen sürecin her anı özveri ve çalışkanlıkla örüldü. Bu çabalar, hocalarımızın ve biz öğrencilerin başarılarıyla anlam kazanmakta ve fakültemiz asıl değerini bu başarıda bulmaktadır. Bizim için eğitim hayatımızın en önemli basamağı İstanbul Üniversitesi olmuştur. Yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza; biz öğrencilerin zihin dünyasındaki yerlerinin daim olduğunu bildirir; şahsım ve mezun arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ayrıca değerli ailelerimiz, hiç şüpheniz olmasın ki İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki yolculuğumuz ışığında, ülkemize yararlı bir yurttaş, size layık birer evlat olmak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz ki, ülkemizde ve dünya sathında, her alanda ve her yerde, bizleri gördüğünüzde, yaptıklarımızla gurur duyacak; bizi güler yüzlerle izleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin iletişim alanında ilk ve Nobel Ödülü’ne sahip tek fakültesi”

İÜ iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu konuşmasına başlarken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Türkiye’nin İletişim alanında ilk ve Nobel Ödülü’ne sahip tek fakültesi olduğunu vurgulayarak “Hem siz gençlerimizin, hem ailelerinizin hem de hocalarınızın büyük emek verdiği bir sürecin ardından bu önemli günde bir aradayız. Mezuniyet günü, bir kutlama, sevinç ve gurur günü. Bu önemli günde bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Mezun öğrencilerin ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Yolcu, “Sizler mezun olan öğrencilerimizin eğitimini büyük fedakârlıklarla desteklediniz. Çocuklarınızla gurur duyun. Ortaya koydukları çalışmalarla emeklerinizin boşa gitmediğini hepimize kanıtladılar. Bu inançlı, sevgi dolu, ahlaklı ve başarılı evlatları yetiştirdiğiniz için sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ergün Yolcu öğrencilerin yetişmesinde büyük emek gösteren İÜ iletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri’ne teşekkür ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Öğrencilerimiz sizlerin eseri. 4 yıl boyunca ailelerinin emanet ettiği öğrencilerimize büyük emekler verdiniz. Onların iyi bir iletişimci olması için her zaman yanında oldunuz. İşte eserleriniz burada. Emekleriniz, hakkınız ödenemez.”

“İstanbul Üniversitesi mezunu olmak ayrıcalıktır”

Mezun olan gençlerin başarıları ile İstanbul Üniversitesi’ni daha da yukarılara taşıyacağını söyleyen Prof. Dr. Yolcu, “Sizler bu çatı altında hayatı, mesleğinizi ve her şeyden önemlisi kendinizi tanıma fırsatı buldunuz. Bugünden sonra ülkeniz, aileniz ve kendiniz için büyük sorumluluklar alacaksınız. Sizler başarılarınızla ve örnek hayatlarınızla İstanbul Üniversitesi’ni daha yüksek yerlere taşıyacaksınız. Ailelerinize, hocalarınıza ve bizlere vereceğiniz en güzel armağan, her anlamda toplumda örnek bireyler olmanızdır. İstanbul Üniversitesi’nin toplumcu ve çağdaş yapısı, sizlere vermeye çalıştığımız eğitimin önemli bir kısmını oluşturdu. Üniversitemizde ve Fakültemizdeki bu ortam, eğitim donanımınız kadar önemli. Bunu hiç unutmayın” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergün Yolcu konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “İstanbul Üniversitesi mezunu olmak, İletişim Fakültesi mezunu olmak, sizleri güçlü ve ayrıcalıklı kılacak. Bu, size verebileceğimiz en güçlü şey sevgili gençler. Hedeflerinize ulaşmada fakültemizde aldığınız eğitim, güçlü iradeniz, azminiz, kararlılığınız, Atatürk ilke ve devrimleri size rehber olacaktır. Sizler geleceğimizin güvencesi olarak bizler için çok değerlisiniz. Bugün sizleri büyük bir coşkuyla, gururla mezun ediyoruz. Yüzlerinize baktığımda gördüğüm sevinç ve gururu paylaşıyor, mutluluğunu yaşıyorum. Bizler her zaman sizin yanınızda ve arkanızda olmayı sürdüreceğiz. Gençler, hepinizi sevgiyle kucaklıyor, meslek yaşamınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

İÜ İletişim Fakültesi’nde görev yapmış dekanlara onur ödülü

Konuşmaların ardından İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu tarafından, İÜ İletişim Fakültesi’nde daha önce ‘Dekanlık’ görevini yürütmüş Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nükhet Güz, Prof. Dr. Suat Gezgin ve Prof. Dr. Nilüfer Sezer’e ‘Onur Ödülleri’ takdim edildi. Ayrıca rahatsızlığı sebebi ile törene katılamayan daha önce İÜ İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Tayfun Akgüner’in mesajı öğrenci ve ailelerle paylaşıldı.

Ardından Prof. Dr. Nükhet Güz, Prof. Dr. Suat Gezgin ve Prof. Dr. Nilüfer Sezer tarafından geçtiğimiz yılın derece yapmış öğrencilerine hediyeleri takdim edildi.

Prof. Dr. Nükhet Güz konuşmasında vefa duygusunun ve haddini bilmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: “Bana bu onuru ve gururu yaşattığı için öncelikle sevgili gençleri ve ailelerini kutlamak, teşekkür etmek istiyorum. Siz ne kadar iyi bir fakültede öğrenci olduğunuzu bilemezsiniz. İnsanla yakından ilişkili çok önemli üç alan vardır. Bunların ilki ‘tıp’. Tamamen insandan etkileniyor ve insanı etkiliyor. İkincisi ‘hukuk’. Üçüncüsü ise bu ikiyi de yakından etkileyen ve ilgilendiren ‘iletişim’. İletişim Fakültesi’nde olmanın her zaman büyük onur ve gururuyla taşacağımı söyleyeceğim, hala da gurur duyuyorum, hala da onurlanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken, benden sonra gelen dekan arkadaşlarımın meşaleyi onurla taşımaları beni nasıl gururlandırıyor anlatamam. Hepinizin yolu açık olsun.”

Prof. Dr. Suat Gezgin ise konuşmasında, “25 yılımı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sonlandırmış bulunuyorum. Bunun yanında siz gençleri, onurla ve mutlulukla mezun ediyoruz. Gerçekten çok mutluyum Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nilüfer Sezer ise tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “Sağlık nedeniyle aramızda bulunamayan Prof. Dr. Tayfun Akgüner’e, aramızda mutlulukla karşıladığımız hocamız, duayenimiz Prof. Dr. Nükhet Güz’e yıllarca birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz hocamız, bir önceki Dekanımız Prof. Dr. Suat Gezgin’e ve şu anki Dekanımız Prof. Dr. Ergün Yolcu’ya ve ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mezunlar ‘Mezuniyet Yemini’ ettiler

Ardından mezun olan İÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri, İÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Kaya Erdem eşliğinde “Mezuniyet Yemini” ettiler.

Mezuniyet yemini edilmesinin ardından Gazetecilik Bölümü öğrencilerine Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Özgen, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine İÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Yolcu tarafından diplomaları takdim edildi.

Tören, öğrencilerin keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşamalarının ardından sona erdi.

İletim Gazetesi ve İÜWEBTV ekipleri mezuniyette görev aldı

İletişim Fakültesi 2017- 2018 Mezuniyet Töreni’nde İletişim Fakültesi uygulama birimleri, İletim Gazetesi ve İÜWEBTV ekipleri görev aldı. Mezuniyet töreni Facebook ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı, aynı zamanda İletişim Fakültesi sosyal medya hesapları aracılığıyla anlık bilgi ve fotoğraf paylaşımı yapıldı. Ayrıca mezuniyet törenine özel olarak hazırlanan ‘İletim Gazetesi Mezuniyet Özel Sayısı’ salonda öğrencilere dağıtıldı.

‘Öğrencilerin Gözüyle İstanbul Üniversitesi’ Sergisi

Mezuniyet Töreni’nde İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Ümit Sarı, Dr. Öğretim Üyesi Mesut Aytekin ve Dr. Öğretim Üyesi Onur Akyol’un koordinatörlüğünde, Fotoğraf Kulübü öğrencilerinin hazırladığı ‘Öğrencilerin Gözüyle İstanbul Üniversitesi’ adlı sergi de gösterime sunuldu.