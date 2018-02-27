İÜ Rektörü Mahmut Ak’tan ünlü Bestekâr Yavaşça’ya ziyaret

Dr. Mahmut Ak, Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden ünlü Bestekâr ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı ziyaret etti.

Türk Müziğinin yaşayan en büyük üstadı olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, hatırlanmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ziyaret sırasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Güldeniz Ekmen eşlik etti.

"Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Ancak üniversitemizin büyüklüğü binaları, duvarları ve bahçeleri ile ölçülmüyor. Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip. Üniversitemizin mensubu olan değerler aslında üniversitenin marka değerini ve bu değerin sürekliliğini oluşturuyor. Çalışanlarımız kadar buraya emek sarf eden çok değerli büyüklerimiz var. En değerli mensuplarımızdan biri de Türkiye’de 7’den 70’e herkesin bildiği eserler yapan ünlü bestekâr hocamız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça onuruna saygı günü düzenlenecek

Böyle değerli isimlerin genç nesillerle buluşturulmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Mahmut Ak, "Hocalarımızın kıymetini daha onlar hayattayken bilip, onları genç nesillerle buluşturmalıyız. İstanbul Üniversitesi olarak bunun farkındayız. Bu sebeple çok değerli mensuplarımız ve hocalarımız onuruna saygı günleri düzenliyoruz. Bu sene de Mayıs ayında değerli Hocamız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça onuruna üniversitemizde bir saygı günü düzenleyeceğiz" dedi.

Ziyaret, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın, ünlü bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’ya hediye takdim etmesi ile son buldu.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanı sıra Türk musikisine yaptığı önemli katkılar nedeniyle müzik dalında 2008 yılı ’Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ ve snat dalında 2010 yılı ’TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.