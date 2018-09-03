İÜ’de kontenjanların doluluk oranı yüzde 100’ün üzerinde

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sonuçlara göre İstanbul Üniversitesi’ne 24 bin 925 öğrenci yerleşti. Öğrenciler arasından 10 bin 396’sı İstanbul Üniversitesi’ni ilk tercihi olarak seçip yerleşmeye hak kazandı. Tercih yapan öğrencilerden 3 bin 650’si İstanbul Üniversitesi’ni ikinci tercih olarak seçerken, 2 bin 234 öğrenci İstanbul Üniversitesi’ni üçüncü sırada seçerek yerleşti.

İstanbul Üniversitesi, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, kontenjanlarını yüzde 100’ün üzerinde doldurarak ülke genelinde öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olduğunu duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi’ne 24 bin 925 öğrenci yerleşti. Öğrenciler arasından 10 bin 396’sı İstanbul Üniversitesi’ni ilk tercihi olarak seçip yerleşmeye hak kazandı. Tercih yapan öğrencilerden 3 bin 650’si İstanbul Üniversitesi’ni ikinci tercih olarak seçerken, 2 bin 234 öğrenci İstanbul Üniversitesi’ni üçüncü sırada seçerek yerleşti.

“Başarı sıralamasında gurur tablosu”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Üniversitesi’ne yerleşen öğrenciler Türkiye genel başarı sıralamaları ile de üniversitemizi gururlandırdı. İstanbul Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin 9’u Türkiye genel başarı sıralamasında ilk 100, 18’i ilk 200, 47’si ilk 500, 81’i ilk bin, bin 229’u ilk 5 bin, 2 bin 160’ı ilk 10 bin ve 3 bin 36’sı ilk 20 bin içerisinde yer aldı.

“Doluluk oranımız yüzde 100’ün üzerinde”

Açıklamada görüşleri bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul Üniversitesi, ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesidir. Her sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul Üniversitesi en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin profiline baktığımız zaman ise başarıları dikkat çekiyor. Türkiye genel başarı sıralamasında ilk 100’den ilk 20 bine kadar birçok öğrencinin üniversitemizi tercih ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda üniversitemize yerleşen öğrencilerin çok büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesi’ni ilk tercihi olarak yazdı. Genel doluluk oranın yüzde 100’ün üzerinde olduğu üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler bilim üretiyor”

İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrencilerin, 2 yıldır bilimsel araştırma projelerine destek birimine gelerek projelerine maddi destek aldığını belirten Ak şunları söyledi:

“Hem TÜBİTAK hem de Avrupa Birliği Projeleri’nde çalışan öğrenciler sadece ‘öğrenen’ değil aynı zamanda ‘bilim üreten’ bir noktada yer alıyor. ‘Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi’ arasına 14 kez giren ve Türkiye’nin Nobel Ödüllü yazar ve araştırmacı yetiştirmiş tek üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi her yıl en fazla tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor. Yükseköğretimde merkezi bir role ve bilimsel bilgi üretiminde araştırmaya dayalı bir anlayışa sahip olan İstanbul Üniversitesi, sahip olduğu deneyimli akademik kadrosu, bilimsel proje imkânları, akademik yayınlardaki kalitesi ve öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile eğitimdeki farkını her zaman korumaya devam ediyor.”