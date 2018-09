İyi bir döner yapmak için yerli et şart

Yerli üretici olarak faaliyetlerine devam eden Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, ithal etler lezzeti ve rengi ile bizim döner için belirlen standartlara uygun olmadığının altını çizerek, "İyi bir döner yapmak isteyen üreticinin Türkiye'de yetişmiş hayvanların etini kullanması zaruri bir durum" dedi.

Sektörünün kurucularından Bereket Döner'in CEO'su Muhammet Nezif Emek, son dönemde daha fazla önem kazanan millilik kavramı ve sektördeki gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Dönerin çok özel bir ürün olduğunu kaydeden Nezif Emek, "Rengiyle, içeriğiyle, kalitesiyle, lezzetiyle çok önemsiyoruz. Bunu bozacak bir faaliyete izin vermiyoruz. İthal etler lezzeti ile rengi ile bizim döner için belirlediğimiz standarda uygun olmuyor. İyi bir döner yapmak isteyen üreticinin Türkiye'de yetişmiş hayvanların etini kullanması zaruri bir durum. Gelecek dönem iş planımız ayda 2 bin ton döner üreten, 300 şubeyi aşmış, Türkiye'nin bütün ilçelerine, İstanbul'un bütün sokaklarına ve dünyada 20 ülkeye yayılmış bir yapı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Şu anda 14 farklı ülkeye; Türkiye'de yetişen etlerden ürettiği ürünleri sattıklarını belirten Nezif Emek, "Geleneksel Türk döneri üretmeye devam ediyoruz. Her yıl ortalama 14 bin ton üretim yapıyoruz. Günlük üretimimiz 50 tona yakın bir miktarda. Biz her gün 500 bin porsiyon döner üretiyor ve satıyoruz. Ürünlerimizi et ve tavuk ürünleri olarak ayırıyoruz. Hedefimiz en az 1 milyar TL ciro. Hali hazırda 6 satış kanalıyla devam ediyoruz. Bunlardan birisi restoran zincirimiz" dedi.

"Niksar'da 5 bin baş kapasiteli bir çiftlik kurduk"

Ürettikleri etleri baton olarak pişirip satacak noktalara ulaştırdıkları vurgulayan Muhammet Nezif Emek, "Pişmiş olarak da marketlere, catering firmalarına, otellere, restoranlara da ulaştırıyoruz. Niksar'da besi çiftliğimizde 5 bin baş kapasiteli bir çiftlik kurduk. Şu an 2 bin hayvanla besi faaliyetimiz devam ediyor. 2019 yılında çiftliğimiz tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Hijyen ve sağlık konusuna da değinen Emek, "Tüm kalitemizle ortadayız. Bizim ürünlerimizi tüketen bütün müşterilerimiz istedikleri zaman fabrikamızı, çiftliğimizi gezme hakkına sahiptir. Her zaman inovasyona ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yurtdışında markamızı ve ürünlerimizi dünyaya tanıttığımız ihracat kanalımız. Yurtiçinde hdt kanalı olarak ifade ettiğimiz kurumsal satış kanalımız. Tüccar plasiyer kanalımız, bayi kanalımız ve özel müşteri kanalımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.