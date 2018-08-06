İyilik hareketi çoğalıyor

me, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu ‘Buluşum’ platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık oluşturarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama oldu. Ayrıca uygulama, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Ios ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, ‘içimdeiyilikvar’ etiketiyle yola çıkan Esin İmer Haşlaman, Selen Ataç ve Erkin Deveci tarafından geliştirildi. “İyiliğin Modası Geçmez” mottosu ile ’İyiliğe Dönüştür’ ve ’Askıda İyilik’ projeleri ile imza atan Boyner Büyük Mağazacılık da begoodto.me’nin daha geniş kitlelere yayılması amacıyla ihtiyacı olan desteği sağlayarak bu projenin bir parçası olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada; uygulama aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça ’iyi puanlar’ kazanılıyor. İyi hikayeleri paylaşarak bu tür iyiliklerin çoğaltılmasıyla ilgili farkındalık oluşturan kullanıcılar, aynı zamanda biriken ’iyi puanları’nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor. Örneğin; hayatında hiç sinemaya gitmemiş yüzlerce çocuğun ilk defa sinema ile tanışmasının bir parçası olabiliyor, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanmasına veya evsizlerin yeni giysilere kavuşmasına katkı sağlayabiliyorlar.