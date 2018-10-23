İyilik peşinde koşacak 500'e yakın sporcu makarna partisinde buluştu

Bu yıl 11 Kasım 2018'de 40'ıncısı düzenlenecek olan İstanbul Maratonu öncesinde iyilik peşinde koşacak sporcular makarna partisinde buluştu.

Çalışmalarını 'Sizin için iyi, Gezegen için iyi' misyonuyla yürüten Barilla, bu yıl 11 Kasım 2018'de 40'ıncısı gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu öncesinde Adım Adım Oluşumu tarafından organize edilen 'Makarna Partisi'nin sponsoru oldu. İstanbul'da düzenlenen organizasyona 35 Sivil Toplum Kuruluşu'nun yanı sıra iyilik peşinde koşacak 500'e yakın sporcu katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasında Adım Adım'ın yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşları ile gönüllüleri bir araya getiren bir platform olduğunu belirten Adım Adım Oluşumu Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaynak Üretme Koçu İ. Renay Onur, 10 yılda 48 bin gönüllüye ulaştıklarını söyledi.

Adım Adım Oluşumu için bugüne dek 30 bin kişinin yardım için koşarak, bu hareketi 100 binlerce kişiye ulaştırdığını söyleyen Onur; "Kurulduğumuz 2008 yılından bugüne 350 bin kişiden sivil toplum kuruluşları için 35 milyon TL'lik bağış toplandı. Gönüllülerimiz iyilik peşinde koşarak destekledikleri sivil toplum kuruluşları tarafından çocuk, genç, yaşlı, hasta, hayvan ve doğa adına gerçekleştirilen projeler kapsamında 175 bin canlının hayatını güzelleştirmek adına çaba gösterdi. Bu yılki İstanbul Maratonu'nda koşacak 2 bin sporcu destekleyeceği kuruluşu seçmiş bulunuyor. Maratona kadar 6 bini aşkın kişi daha iyilik peşinde koşarak bağış toplayacağı kurumun seçimini yapacak. 11 Kasım'daki İstanbul Maratonu'nda yardımseverlik koşusu kampanyası bulunan 35 sivil toplum kuruluşu için 10 milyon TL kaynak oluşturulmasına aracılık edecek olan binlerce Adım Adım koşucusu heyecanla maraton gününü bekliyor" dedi.

Konuşmalar sonrasında organizasyona katılan iyilik peşinde koşacak 500'e yakın sporcu, AÇEV, AKUT, ALS MNH, Alzheimer Derneği, Bir Dilek Tut, Buldan, Darüşşafaka, EÇEV, Gülmek İyileştirir, KAÇUV, Kansersiz Yaşam Derneği, KEDV, Koruncuk, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Maya Vakfı, Özel Olimpiyatlar Türkiye, Sen de Gel, SERÇEV, TEMA, TESYEV, TEGV, TEV, TİDER, TİP 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri, TOÇEV, TOFD, TOG, TOHUM OTİZM, TSÇV, UNICEF, WWF gibi STK'lara kaydını yaptırdı.

Sporcu beslenmesi deyince akla ilk gelen yemeklerden biri olan, vücutta enerji depolayabilmek ve egzersiz sürecinde daha uzun süre enerjiyi koruyabilmek için ideal bir gıda olan makarnanın enfes tariflerinin servis edildiği partide, katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği İstanbul Maratonu'nda her yıl bir kuruluş yararına koşan Barilla çalışanlarının bu yılki seçimleri ise UNICEF oldu.