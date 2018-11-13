İyilik varsa ‘Umut' var

İstanbul Bilgi Üniversitesi bu yıl ilk kez iyilik hikâyelerinin desteklenmesi ve toplum tarafından bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla ‘BİLGİ Umut Var'ı düzenliyor. ‘BİLGİ Umut Var' ile insanlığa umut, cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikâyeleri paylaşılıyor.

Çevremizde insanlığa umut ve cesaret veren, küçük de olsa fark oluşturan, ilham kaynağı olan iyilik hikayeleri var. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu hikayelerin desteklenmesi, toplum tarafından bilinirliğinin artması ve yenilerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla ‘BİLGİ Umut Var' isimli bir proje başlattı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri baz alındı

İnsanlığa umut veren hikâyeler üniversitenin öğrenciler tarafından seçildi. Hikayelerin seçiminde, Birleşmiş Milletler'in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi baz alındı. Projenin ilk etabı sonunda, öğrencilerin seçtiği 37 iyilik hikayesi bilgiumutvar.com adresine yüklendi.

Üniversite açıklamasına göre iyilik hikâyelerinin paylaşılarak yayılması, gizli kahramanlarının ilham kaynağı olması için projenin ikinci etabı olan halk oylaması başlatıldı. Öğrenciler tarafından belirlenen iyilik hikâyeleri 5 Kasım günü bilgiumutvar.com web adresinde halk oylamasına sunuldu. Halk jürisi tarafından belirlenen 10 hikâyenin kahramanı, 13 Aralık Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek törende ağırlanacak.

Umut Veren Hikayeler

BİLGİ'li öğrenciler tarafından seçilerek halk oylamasına sunulan iyilik hikâyelerinin isimleri şu şekilde belirtildi:

“İhtiyaç Haritası, Köy Okulları Ablası, Upsendrom Girişimi, Bir Tebessüm İçin Derneği, Enka İyilik Projesi, Hayvansever Gökçer Korkmaz, Hayvansever Mehmet Köksal, Leyla'dan Sonra Gönüllüleri, İyilik Kolyeleri: Sakajewa, Dünya İnsani Yardım Projesi, AHBAP, Doyuran Kareler, Kitap Koala, Hayata Sarıl Lokantası, Askıda Ne Var?, Sepette Ekmek, Bir Destek Bin Huzur, Kanser Savaşçıları Derneği, Düşler Kavanozu, Köy Öğretmeni Cansu Ceylan, Hayat Tamircisi, Mardin Sinekli Bakkal, Herkese Kitap Vakfı, Atma Tamir Olsun, Onkoday Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği, Deliler Kahvehanesi Herkese Açık, Değişim Liderleri Derneği, Öğretmen Mehtap Çevik, Öğretim Üyesi Okan Murat Dede, Kanber Bakkal, TOÇEV Kurucusu Ebru Uygun, Yarına Umut Ol, Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi esnafı.”