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28 Haziran 2018 11:56

‘İyilikte Bir Damla’ Kenya’da umut oldu

Başakşehir Belediyesi çalışanlarının “İyilikte bir damla da sen ol” diyerek başlattıkları su kuyusu projesi tamamlandı.

‘İyilikte Bir Damla’ Kenya’da umut oldu

28 Haziran 2018 11:56

Kenya’da 150 haneli köyde açılan su kuyusu ile 800 kişinin temiz ve sağlıklı suya kavuşması sağlandı.


Başakşehir Belediyesi çalışanları, susuzluk, açlık ve kıtlıkla mücadele eden Kenya’ya umut oldu. “İyilikte bir damla da sen ol” sloganı ile geçen Kasım ayında başlatılan Afrika Kenya’da Başakşehir Belediyesi Çalışanları Su Kuyusu Açma projesi tamamlandı.



150 haneli köy suya kavuştu


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personelinin destek verdiği proje kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri tarafından Kenya’nın Kuale şehrine bağlı 150 haneli Malloya köyünde su kuyusu açıldı.



Su kuyusundan 800 kişi faydalanıyor


‘Başakşehir Belediyesi Çalışanları Su Kuyusu’ sayesinde köyde yaşayan 800 kişi, temiz ve sağlıklı suya kavuştu. Açılan su kuyusu ile Kenya halkının sıkıntılarına bir nebze de olsa çare olabilmenin mutluluğunu yaşayan belediye çalışanları, bu tür sosyal projelerin bir fırsat olduğuna dikkat çekerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.




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