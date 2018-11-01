iyzico son kullanıcı dostu yeni uygulamasıyla e-ticaret pazarını büyütecek

iyzico online alışverişin özellikle sipariş sonrasındaki süreci tüketiciler için daha kolay, yönetilebilir ve güvenli hale getirecek yeni mobil uygulamasını iyzievent 2018'de tanıttı. Şirket, son kullanıcılara özel geliştirdiği yeni mobil uygulaması ile alışveriş yönetimi, kargo takibi, 7/24 canlı destek özellikleriyle internetten alışverişi endişelerini ortadan kaldıracak.

Türkiye'nin önemli finansal teknoloji şirketlerinden iyzico, yeni mobil uygulaması ile son kullanıcıyı internetten alışverişin risklerine karşı koruma altına alacak. 5 milyar TL'lik işlem hacmi ile Türkiye'de e-ticaretin önemli oyuncularından biri olan ve ağırlıklı olarak KOBİ'lere hizmet veren şirket, artık sunduğu çözümlere son kullanıcıyı da dahil ediyor. Şirket, online alışverişin özellikle sipariş sonrasındaki süreci tüketiciler için daha kolay, yönetilebilir ve güvenli hale getirecek yeni mobil uygulamasını iyzievent 2018'de tanıttı.

iyzievent'te konuşan iyzico Kurucu Ortağı ve CEO'su Barbaros Özbuğutu, "Geçen yıl iyzico Korumalı Alışveriş ile dönüşümümüzün sinyallerini vermiştik. İnternetten alışverişi yüzde 100 güvenli hale getirmek için çalıştık. iyzico Korumalı Alışveriş, hem internetten satış yapanların hem de alışveriş yapanların güvenli, sorunsuz bir süreç yaşamasını mümkün kılıyor. KOBİ'lerin dijitalleşmesi için ürettiğimiz çözümleri, artık internetten alışveriş yapan herkesin güvenli ve konforlu bir deneyim yaşaması için de geliştirmeye devam edeceğiz. Finansal hizmetleri herkes için ulaşılabilir hale getirme misyonumuzda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi.

Son kullanıcıya özel dijital asistan

iyzico'nun internetten alışverişlerinde asistan görevi gören mobil uygulaması, yaşanan güven sorunlarını ortadan kaldırarak e-ticaret pastasını büyütmeyi amaçlıyor. Uygulamayı kullanan tüketicilerin iyzico Korumalı Alışveriş hizmetinden de yararlanarak 7/24 canlı destek alabileceğini ifade eden Özbuğutu sözlerini şöyle sürdürdü: "Nihai kullanıcılar 17 bin web sitesinden yaptıkları alışverişi yönetebilecek. Mobil uygulamayla beraber, KOBİ'lerden sonra son kullanıcıların da dijitalleşmesini hızlandıracağız, online alışveriş deneyimini iyileştirirken Türkiye'de internetin GSYİH'sını artırmaya devam edeceğiz".

Yapılan bilgilendirmede; yeni iyzico mobil uygulaması ile kullanıcılar, iyzico üyesi web sitelerinden yaptıkları alışverişlerle ilgili 7/24 canlı destek alabilecek. Mobil kullanıcılar tek tıkla alışveriş deneyimi için kredi kartlarını kaydetmenin yanı sıra, alışveriş sonrasında kargo takibini de uygulama üzerinden yapabilecek.

Yeni mobil uygulamayı karınca tasviriyle canlandırdıkları 'Zihni' isimli maskotla ile ön plana çıkardıklarını belirten Özbuğutu; "Yeni uygulamamızı ve bu yeni dönemi, yeni logomuz, yeni maskotumuz ve yeni sloganımız 'iyzico-işinize gelir' ile karşılıyoruz. Türkiye genelinde, KOBİ'leri, genç girişimcileri, kadın girişimcileri ekonomiye kazandıran çok etkili bir ekosistem kurmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

5 yılda 1 milyar dolarlık e-ihracat hedefi

29 bin kurumsal üye işyeri ve yılda 25 milyon alışverişe olanak sağladıklarından bahseden Özbuğutu iyzico'nun bölge ekonomisine destek sağladığını anlattı: "Türkiye genelinde e-ihracat yapan tüm şirketlerin menzil ortalaması 3 bin 355 km iken yüzde 58'lik bir artış oluşturarak bu menzili 5 bin 292 km'ye çıkardık. Son iki yıl içerisinde iyzico üye işyerlerinin yıllık satışı ortalama 3,5 kat arttı. 5 yıl içerisinde tam 1 milyar dolarlık bir e- ihracat hacmine ulaşabileceğimizi öngörüyoruz".