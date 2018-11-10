İz İletişim Felis'te 4 ödül aldı

Türkiye'nin önemli iletişim danışmanlık şirketlerinden İz İletişim, iletişim endüstrisinin en prestijli ödül programlarından biri olan Felis Ödülleri'nde 4 kategoride ödüle layık görüldü. Erdemir'in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün isimli projesiyle Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk/Finans-Ekonomi kategorilerinde ödül alan şirket; Siemens Türkiye'nin 20. Opera Yarışması'yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk/Kültür-Sanat kategorilerinde ödüllendirildi.

MediaCat dergisi tarafından bu sene 13'üncüsü düzenlenen Felis Ödül Töreni, 8-9 Kasım akşamı sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti. Yılın en iyi iletişim projelerinin ödüllendirildiği gecede İz İletişim 4 kategoride ödül aldı. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk/Finans-Ekonomi kategorilerinde Erdemir'in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün projesi; Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk/Kültür-Sanat kategorilerinde ise Siemens Türkiye'nin 20'nci Opera Yarışması ödüle layık görüldü.

Çelikçinin itibarı çilekle arttı

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, sadece Karedeniz Ereğli'de yetişen ve özel bir çilek türü olan fakat yok olmaya yüz tutan Osmanlı çileğini korumak için Tarlalar Sürülsün - Gelenek Sürsün projesini hayata geçirdi. Osmanlı çileğinin üretimini artırma, yetiştiriciliğini teşvik etme, bölgedeki biyoçeşitliliğe ve türün korunmasına katkı sağlama hedeflerine sahip proje sayesinde toprağa küsen çiftçi yeniden tarlaya döndü ve tarihi Osmanlı çileğinin yok olma tehlikesi ortadan kalktı.

Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışması

Türkiye'nin dört bir yanında, operayla amatör ve profesyonel olarak ilgilenen herkese ulaşmak hedefiyle 20 yıldır düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Siemens'in toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekleme yaklaşımının en önemli yansımalarından biri. Yarışmayı kazanan gençler, bursla gittikleri ülkelerde dünyanın en ünlü opera sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalıyor, yurt dışında konserler veriyor ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorlar.