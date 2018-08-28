İzciler 30 Ağustos Zaferini anmak için yürüdü

Afyonkarahisar’da düzenlenen zafer yürüyüşüne Ataşehir Belediyesi Ata İzci Grubu izcileri ve liderleri de katıldı.

Trakya İzciler Birliği federasyonunun düzenlediği Atatürk’ün Yolu Zafer Yürüyüşünde; İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Lüleburgaz, Sakarya, Samsun, İzmir ve Ankara’dan gelen izci dernekleri bir araya geldi.

Ataşehirli izciler ve izci liderleri 25 Ağustos sabah 07.00’de Ataşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla yola çıktılar. Öğle saatlerinde Afyon’a ulaşılırken burada diğer illerden gelen izcilerle birlikte şehitlik gezilerine başlandı. İlk olarak Çiğili Şehitliği, sonrasında ise Büyük Taarruz Şehitliği ziyaret edildi. Ardından da izci ve izci liderleri Afyon’un Şuhut ilçesinde korteje katılarak izci marşı ve şarkıları eşliğinde Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.

96 yıl önce 26 Ağustos gece yarısı başlayan Büyük Taarruz Yürüyüşünü anmak ve hatırlamak için bando marşları eşliğinde Çakıröz köyünden yürüyüşe geçen izciler, sabah gün ağarırken bataryaların ilk ateşlendiği, Mehmetçiğin Mustafa Kemal önderliğinde taarruza kalktığı alana vardılar. İzciler, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de yıllar sonra aynı heyecanı paylaştılar.

Ataşehirli İzciler Eylül ayını bekliyor

Ataşehir Belediyesi ve Boğaziçi İzciler Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik izcilik çalışmaları Eylül ayında başlayacak.

Hafta sonları bazen doğanın içinde, bazen İçerenköy Neşet Ertaş Kültür Evi’nde düzenlenecek çalışmalarda öğrencilere; izciliğin ruhu ve felsefesi, insan ve hayvanlara saygı, çevre bilinci öğretilecek.