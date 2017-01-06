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06 Ocak 2017 12:33

İzmir şehitleri için İstanbul Adliyesinde tören düzenlendi

İzmir şehitleri için İstanbul Adliyesinde tören düzenlendi

06 Ocak 2017 12:33

İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve katip Musa Can için İstanbul Adalet Sarayında tören düzenlendi.
Dün akşam saatlerinde İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli katip Musa Can’ın şehit edilmesi nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi.
Adliyenin eksi 3’üncü katında bulunan fuaye alanında düzenlenen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan ve Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz’ın yanı sıra, Başsavcı vekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve adliye personeli katıldı.
Şehit polis Fethi Sekin ve şehit Musa Can için önce saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından, Savcılar ve personeller görev yerlerine geri döndü.



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