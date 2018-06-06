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06 Haziran 2018 22:40

İzmir’den çalınan otomobiller İstanbul’da yakalandı

İzmir’den çalınarak İstanbul’a getirilen çalıntı 13 otomobile Beykoz’da bir ormanlık alanda ele geçirildi.

İzmir’den çalınan otomobiller İstanbul’da yakalandı

06 Haziran 2018 22:40

Ekipler çalıntı otomobillerde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Beykoz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yakın zamanda yaşanan otomobil hırsızlıkları üzerine İzmir Asayiş Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobillerin İstanbul’a getirildiği tespit edildi. İzmir ekipleri Beykoz ekipleriyle irtibat kurarak istihbarat bilgisi verdi. Alınan bilgi üzerine hareket geçen ekipler, otomobillerin bulunduğu alanı belirleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobillerin ormanlık alanda tutulduğu tespit edildi.



13 otomobil polis baskınıyla ele geçirildi


İzmir’den çalınarak İstanbul’a getirilen otomobillerin sokak içerisinde bulunan ormanlık alanda saklandığını belirleyen ekipler akşam saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan baskında 13 otomobilin bulunduğu yerdeki bir kişi gözaltına alındı. Araçların bulunduğu yere şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekipler, otomobiller üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.




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