Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 13:13

Jack Wilshere’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe’nin gündeminde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere, İngiliz basınına göre West Ham United ile 3 yıllığına anlaştı.

Jack Wilshere’den Fenerbahçe’ye kötü haber

06 Temmuz 2018 13:13


Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Jack Wilshere ile Fenerbahçe yoğun olarak ilgilenirken, sarı-lacivertlilere İngiltere’den kötü haber geldi. İngiliz The Guardian Gazetesi’nin yayımladığı haberde Wilshere’in West Ham United ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde anlaşmanın ayrıntılarına da yer verilirken, İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.


West Ham, Teknik Direktör Manuel Pellegrini’nin mayıs ayında takımın başına geçtiği günden beri Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski ve Issa Diop’u kadrosuna katmıştı.


Fenerbahçe’nin de Wilshere’i transfer etmek için yoğun çalışma içinde olduğu iddia ediliyordu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç