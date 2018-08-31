Jailson: "Bir rüyayı gerçekleştirdim"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yeni transfer Jailson Marques Siqueira, imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek söze başlayan Jailson, “Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin bazı maçlarını izlediğini de dile getiren Jailson, “Alex de Souza ve Roberto Carlos’tan dolayı Fenerbahçe’nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım” dedi.

"Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Son olarak taraftara seslenen Brezilyalı yıldız, “Bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

Comolli: "Jailson aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu"

Fenerbahçe formasını giyebilecek niteliklere sahip bir futbolcuyu kadroya kattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sportif Direktör Damien Comolli ise, “Biz daha önceden belirlediğimiz stratejiye uygun olarak hareket ediyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Jailson, ön libero pozisyonunda oynuyor ancak atak kısmında da takıma katkı sağlayabilen bir isim. Teknik bir futbolcu, kuvvetli bir fiziğe sahip ve yaşına göre çok başarılı. Brezilya Serie A’da ve Copa Libertadores’de oynadı. Son olarak eski kulübü Gremio’nun çeyrek finale çıktığı maçta da görev almıştı. Aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu” dedi.

"Çok daha güçlü bir seviyede olacağız"

Transfer dönemi boyunca sakin kalarak, Fenerbahçe için doğru kararları vermeye çalıştıklarını ifade eden Comolli, “Biz, doğru kararı vermek için sakin kalmaya ve panik yapmamaya çalışıyoruz. Ancak şundan eminim ki; transfer sezonu kapandığında, transfer sezonunun başındakinden çok daha güçlü bir seviyede olacağız” şeklinde konuştu.