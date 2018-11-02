Jailson ilk golünü derbide attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, ilk kez oynadığı derbide golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk kez forma giyen Jailson golle tanıştı. 72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın ceza sahası dışına verdiği topa gelişine vuran Jailson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve derbide golle tanıştı. Jailson attığı bu golle hem derbide gol sevinci yaşadı, hem de sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu.