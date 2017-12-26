Jandarmadan 36 farklı suça karışan hırsızlık çetesine operasyon

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet araç, 36 Bin 700 TL nakit para, 2 Bin’den fazla inşaat yapımında kullanılan malzeme ve 500 kilogramdan fazla enerji kablosu ele geçirilirken operasyon anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Silivri’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir hırsızlık olayının ardından Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda S.K. isimli kişiyi tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda; S.K.’nın örgüt kurarak beraberindeki 9 kişi ile birlikte hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelileri takibe devam eden ekipler, şüphelilerin Trakya bölgesinde birçok hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

36 Hırsızlık Olayına Karışmışlar

Ortaya çıkan bilgilerden yola çıkan ekipler, şüphelilerin hırsızlığı meslek haline getirmiş olabilecekleri ve geçmişte de benzer olaylara karışmış olma ihtimallerini değerlendirerek araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan takipler ve araştırmalarda şüpheli şahısların Trakya bölgesindeki farklı illerde 36 adet faili meçhul olaya karıştıkları belirlendi.

Başka bir suçtan da arama kaydı bulunan örgüt lideri S.K., Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu yol emniyetinde yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütünün, malzemeleri çaldıktan sonra Avcılar ve Esenyurt’ta bulunan ikinci el eşya satan şahıslara sattıkları ve bu şekilde örgüte finans sağladıkları öğrenildi.

Jandarmanın operasyonuyla çete çökertildi

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında 9 şüpheli daha yakalanırken; suçta kullanılan 1 adet araç, 36 Bin 700 TL nakit para, 2 Bin’den fazla inşaat yapımında kullanılan malzeme, 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 500 kilogramdan fazla enerji kablosu, 7 adet cep telefonu ile 3 adet flaş bellek ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli suç örgütü kurmak ve suç örgütüne üye olmak, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, vergi usul kanununa muhalefet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 4 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları ile yargılanmak üzere çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.