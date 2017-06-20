Jandarmadan 55 Milyonluk sahtecilik operasyonu

Sahtecilik yaptığı belirlenen 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2016’dan bu yana yürütülen kaçakçılık ile ilgili soruşturma kapsamında, 33 şüpheli tespit edilerek takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte para ile sahte paraların basımında kullanılan özel ölçeklendirilmiş matbaa makineleri ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

13 adreste eş zamanlı operasyon

Suç örgütünü takibe devam eden Jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde 13 adrese daha eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Bin 289 adet sahte 100 TL, 73 adet sahte 200 TL, 190 adet sahte 100 ABD Doları, 3 adet sahte 50 TL, çeşitli bankalara ait 151 adet sahte çek, 18 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 3 adet sahte basın kartı, 1 adet sahte diplomat kartı, 69 adet sahte nüfus cüzdanı, 12 adet araç tescil belgesi, 7 adet sahte mesleki yeterlilik belgesi, 4 adet sahte eski tip askeri kimlik kartı, 11 adet boş sahte İstanbul Üniversitesi diploması, 9 adet Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı, 7 adet pasaport, 2 adet dolu sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte avukat kimlik belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 31 adet sahte resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal mühür, 1 adet soğuk baskı aleti ve 1 adet fotoğraf kesim aleti ele geçirildi.

Örgüt lideri yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri İ.G.’nin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

55 Milyonluk Zarar

Şüphelilerin ele geçirilen sahte para ve belgeleri piyasaya sürmeleri halinde devleti 55 Milyon TL zarara uğratacağı tespit edildi.

ÖY-BA-Y)