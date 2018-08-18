Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu

Baskın anında da şüphelilerin sahte para bastığı görülürken operasyonda 13 bin adet 500 binlik İran riyali, yaklaşık 1 milyon Türk lirası, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fatih ilçesinde terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları bilgisini aldı.

Baskın anında cihazlar para basıyordu

Yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri; şüpheli T.G.’yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.

Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 binlik sahte İran riyali, yaklaşık 1 milyon TL değerinde sahte para, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin yakalanması dikkat çekti. Son dönemde İstanbul’da İranlı uyruklu şahısların turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte İran riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları jandarma tarafından ortaya çıkarıldı.

Yakalanan T.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.