Jandarmadan "Drone ve Takbul" lu uygulama

Jandarmanın uygulaması havadan da görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri trafik haftası nedeniyle Şile’de drone ve "Takbul" diye tabir edilen akıllı gözlükle uygulama gerçekleştirdi. Araçları tek tek durduran ekipler ehliyet ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin kullandığı Takbul diye tabir edilen gözlükle uygulamanın kısa sürede yapılması sağlanıyor. Uygulama noktasına gelen araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları takbul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılabiliyor. Ayrıca mobil PTS (plaka tanıma sistemi) sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor. Bu da arama noktasında görevli jandarmaların yaklaşan şüpheli araca göre tedbir alıp, diğer vatandaşların arama noktalarında lüzumsuz yere beklemelerinin önüne geçmesini sağlıyor. Jandarma ekipleri ayrıca drone kullanarak trafiği tehlikeye düşüren araçların tespitini de gerçekleştirdi. Drone ve takbullu gerçekleşen uygulamadan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Uygulamaya ayrıca özel eğitimli köpekler de katıldı.