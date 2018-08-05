Jandarmadan Esenler’de uyuşturucu operasyonu

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasadışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri uyuşturucu maddeyi (Abfubinaca) Esenler ilçesindeki ikamet adreslerinde bonzaiye dönüştürdüğü, elde ettikleri uyuşturucu maddeyi Arnavutköy başta olmak üzere İstanbul genelinde torbacı diye tabir edilen şahıslara satacakları bilgisini aldı.

İhbar üzerine istihbari çalışmalar ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Bir süre şüphelileri takibe alan ekipler, şahısların uyuşturucu maddeyi siyah renkli bir araç ile dağıtacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen jandarma ekipleri aracın çok katlı bir otopark içerisinde bulunduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüphelilerin ikamet adresi ile park halindeki araçta arama yaptı.

30 kilo hammaddeden 9 ton bonzai üretebiliyorlar

Araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında iki koli içerisinde birer kiloluk 30 kilitli alüminyum folyo içerisinde toplam 30 kilo bonzai hammaddesi (Abfubinaca) ele geçirildi. Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden toplamda 9 ton bonzai imal edilebileceği belirlendi.

İkamet adreslerinde yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, zanlıların hammaddeyi temin ettiği şahıslar ile bu şahısların depo olarak kullandığı yerlerin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.