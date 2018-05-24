Jandarmadan film gibi operasyon

Aracın başında günlerce nöbet tutan jandarma ekipleri, hırsızları film gibi bir operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer’de lüks bir aracın çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarındaki yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyerek aracın 2 şüpheli tarafından Kemerburgaz’da bir caddeye park edildiğini belirledi. Şüphelileri yakalamak için aracı uzaktan takibe alan ekipler, aracın çevresinde günlerce şüphelilerin gelmesini bekledi. Günlerce çalıntı aracın çevresinde nöbet tutan ekipler, şüphelilerin başka bir araçla olay yerine geldiğini gördü. Çalıntı aracın uzaktan kumanda ile açılması üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheliler, araca binmek üzereyken kaçmalarına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Yakalanan K.A. ve B.P., Zekeriyaköy’deki bir iş yerine ait lüks aracı sahibinin evine girip salondaki masanın üzerinden anahtarını alarak çaldıklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri, şüphelilerin karışmış olabileceği diğer olayların da aydınlatılması için detaylı çalışma başlattı. Şüpheli 2 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı. Görüntülerde lüks aracın uzaktan kumandayla açıldığını gören ekipler harekete geçiyor. Biranda neye uğradığını şaşıran zanlılar koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. Zanlıların peşine düşen jandarma ekipleri havaya ateş açıyor. Zanlıları kıskıvrak yakalayan ekipler gözaltına alıyor.