Jandarmadan İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen kaçak sigaraların Kağıthane’de bulunan bir depoda muhafaza edildiği bilgisini aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, şahsı ve kullandığı aracı fiziki takibe aldı. C.A. isimli şahsın, depoyu temizlik malzemeleriyle doldurarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Söz konusu temizlik malzemeleri deposunda arama yapan ekipler, deponun arka odasına gizlenmiş özel bir bölme içerisinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaraları “puf” içerisine gizlemişler

Diğer yandan çalışmalarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla İstanbul’a yüklü miktarda kaçak sigara girişi yapılacağı bilgisini aldı. Konuyu takibe alan jandarma ekiplerinin, kaçak sigaraların dikkat çekmemek için iki ayrı kargo şirketinden iki parçaya bölünerek gönderileceğini tespit etmesi üzerine Kağıthane ve Maltepe’de bulunan kargo şirketlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kargo şirketlerinde arama yapan ekipler, fark edilmesin diye mobilya görüntüsü verilmiş ahşap kutuların (puf) içerisine gizlenmiş vaziyette 10 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenlediği kaçak sigara operasyonu ile toplamda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.