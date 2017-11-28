Jandarmadan İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ve binlerce hap ele geçirilirken uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen çok sayıda kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonla kilolarca uyuşturucu ve binlerce hap ele geçirildi, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 5 kişi de yakalandı. Yakalanan şahıslardan H.Ö.’nün evinde PKK terör örgütü propagandası amacıyla kullanılan çeşitli dövizler bulundu. Uyuşturucuların, İstanbul’a sevkiyatının terör örgütü vasıtasıyla sağlandığı ve yine dağıtımının örgüt kontrolünde yapıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.

PKK İle Bağlantılı Uyuşturucu Evine Narkotik Köpeği “Etap” Eşliğinde Baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, H.Ö. isimli bir şahsın Diyarbakır’dan getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul Esenyurt’ta inşaatlarda çalışan işçilere ve maddi durumu iyi olmayan gençlere sattığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüphelinin evini fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, şahsın evini uyuşturucu maddenin satıldığı bir dükkan gibi kullandığını, sabahları aracıyla dağıtım yaptığını, öğleden sonra ise belli saatlerde müşterilerini uyuşturucu alışverişi maksadıyla evine çağırdığını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, H.Ö.’yü aracıyla kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. H.Ö.’nün evinde narkotik köpeği “Etap” eşliğinde arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 6 kilogram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ile PKK terör örgütü propagandası amacıyla kullanılan çeşitli dövizler, terör örgütünü simgeleyen malzeme ve şahsın uyuşturucu bağlantılarını kayıt altına aldığı 1 adet ajanda ele geçirildi. H.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı-Yeşil Reçeteli İlaçlarla Binlerce Kişiyi Zehirleyeceklerdi

İstanbul Bağcılar’da Suriye uyruklu 2 şahsın, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığıyla Suriyelilere sattıkları bilgisine ulaşan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreste arama yaptı. Aramalarda, şüphelilerin kaldıkları evi odalara bölerek belli odaları malzeme depolamak için kullandıkları, diğer odalarda ise alıcıları beklettikleri tespit edildi. Evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette binlerce uyuşturucu hap, 130 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet Arapça yazılı defter ile uyuşturucu madde ve hapların paketlenmesi için kullanılan 300 adet naylon poşet bulundu.

Aramalarda en çok dikkati çeken ise ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanında uyuşturucu özellikli ilaçların da bulunması oldu. Fiyatı oldukça yüksek olan bu ilaçlar sadece kırmızı ve yeşil reçete ile satılıyor. Şüphelilerin bir kısmını Suriye’den yurda kaçak yollarla soktukları bu yeşil reçete ile satın alınabilen ilaçları da bu kapsamda sattıkları belirlendi. Şüpheli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba-oğulun hazırladığı tek içimlik paketleri jandarma yakaladı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul Gaziosmanpaşa’da, baba-oğul olarak uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişinin araba ile dolaşarak deniz kenarında ya da yol kenarlarında park etmiş halde bulunan araçlardaki şahıslara satmaya çalıştıkları belirlendi. Ekipler, baba-oğulun kullandığı araçta narkotik köpek timlerinin de desteğiyle arama yaptı. Aramada, çok sayıda tek sarımlık paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. Baba-oğul yakalanarak adli makamlara sevk edildi.