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17 Ağustos 2018 14:19

Jandarmadan Kurban Bayramı öncesinde trafik uygulaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan Kurban Bayramı öncesinde trafik uygulaması

17 Ağustos 2018 14:19

Drone, takbul cihazı ve karekod cihazlarının kullanıldığı uygulamada, sürücüler uyarıldı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları uyardı. Çekmeköy’de trafik uygulaması gerçekleştiren ekipler, araçları durdurarak inceledi. Sürücülere hız limiti ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, broşür dağıttı. Durdurulan otobüslerde ise jandarma ekipleri tarafından aramalar yapıldı. Uzman köpeklerin de katıldığı uygulamada, ekipler vatandaşın bayramını da çikolata ikram ederek kutladı.


Uygulama esnasında Mobil PTS, drone, takbul cihazı ile karekod cihazı kullanıldı. Trafik dedektifleri projesi kapsamında (3-17) yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edildi.




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