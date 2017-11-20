Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Rezidansta yapılan aramada, tuvalette bulunan lavabonun arka kısmına zulalanmış 360 gram kokain ve 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında ise Bağcılar’da bir depoda saklanan 52 kilogram esrar buldu. Zehir taciri 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar’da ikamet eden Ö.O., S.O. ve E.U. isimli şahısların yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde pazarladıkları ve İzmir’e nakil edecekleri bilgisini alan Jandarma ekipleri, aylar süren fiziki takip neticesinde uyuşturucuların Esenyurt’ta bulunan lüks bir rezidansta gizlendiğini tespit etti. Rezidansta bulunan lüks daireye baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, narkotik köpeğinin de yardımıyla tuvalette bulunan lavabonun arka kısmına zulalanmış 360 gram kokain maddesi, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Ayrıca, şüphelilerden S.O.’nun aracının bagaj kısmında satışa hazır halde 512 gram esrar buldu. 3 şüpheli ise yakalanarak sorguya alındı.

Kamyonetin kasasından 52 kilogram uyuşturucu çıktı

Aralıksız olarak operasyonlara devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, lüks rezidansa yaptığı baskının ardından şüphelileri sorguya aldı. Ekipler, şüphelilerin sorguları sırasında, Bağcılar’da depolamış olan uyuşturucu maddenin İzmir’e nakil edileceği bilgisini aldı. Tüm kaçış güzergahlarını kontrol altına alan Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla, kamyonetin kasasına gizlenmiş vaziyette 52 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli Ö.O., S.O.ve E.U., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye devam

Uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, Şile’de hayvancılıkla uğraşan Ü.K. isimli bir şahsın Şile Kervansaray Köyündeki çiftliğinde arama yaptı. Aramada, hayvanların barınması için yapılan çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirilirdi. Ü.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.