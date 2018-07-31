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31 Temmuz 2018 09:22

Jandarmadan sahte evrak operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara ait kimlik bilgilerini alarak, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen bir şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarmadan sahte evrak operasyonu

31 Temmuz 2018 09:22

Operasyon anları kameralara yansıdı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve ikamet belgeleri tanzim ederek yurt dışına kaçmaya çalışan şahıslara sahte resmi belge düzenlediği değerlendirilen 1 şüpheli yakın takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelinin sahte evrakları İstanbul Avcılar’da çalıştığı matbaada düzenlediğini belirlendi.



Bilgisayar başında suçüstü yakalandı


Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında bilgisayarda sahte belge hazırlayan H.H. suçüstü yapılarak yakalandı. Baskında yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurt dışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.



Şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, söz konusu matbaada mühürlenerek kapatıldı. Yakalanan H.H.’nin suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik suçlarından 5 ayrı arama kaydının da olduğu tespit edildi. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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