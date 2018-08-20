Jandarmadan sahte içki operasyonu

Operasyonda binlerce sahte içki, boş içki şişesi, etiket ve bandroller ele geçirildi. Yakalanan 9 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi takibe aldı. Aylar süren takip neticesinde operasyon için harekete geçen ekipler, Başkaşehir’de iki ayrı adrese baskın düzenledi.

İlk olarak Başakşehir ilçesindeki bir şantiye alanı içerisindeki konteynerlarda sahte içki imalatı yapan şahıslara şok bir baskın düzenlendi. Baskında, satışa hazır halde paketlenmiş binlerce sahte içki, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri ile 3 adet dolum tankı, alkolmetre ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

Yumuşatıcı ile koku gidermeye çalıştılar

Şantiyede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak ve çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığı, çöpten toplanan kullanılmış ve pislik içindeki boş şişeleri ise yıkayıp tekrar dolum yaptıklarını tespit etti.

Operasyonlara devam eden Jandarma ekipleri, Başakşehir’de bulunan bir diğer adrese de baskın düzenledi. Operasyonda yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen yüzlerce içki ve çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçirdi. Yakalanan 2 şüphelinin kaçak içki ve sigaraları irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla başta İstanbul ili geneli olmak üzere, turizm bölgelerine sevk ederek piyasaya süreceği ortaya çıktı.

Düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.