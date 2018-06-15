Jandarmadan Şile yolunda bayram denetimi

Vatandaşların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, kolonya ve şeker ikram etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Şile karayolu Yeşilvadi Kavşağı’nda trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Bayramda olası kazaların önüne geçmek ve vatandaşları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılan uygulamada drone, takbul cihazı ve karekod cihazı kullanıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edilirken, tüm yolculara da emniyet kemerinin kullanılması ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara kolonya ve şeker ikram eden ekipler, vatandaşların bayramlarını kutlamayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar, bayram tatili demeden çalışan jandarma ekiplerine uygulama için teşekkür edip, ekiplerin bayramını kutladı.

“Vatandaşlar uygulamadan memnun“

Bayramda tatilini geçirmek üzere Şile’ye gelen Oğuzhan Özdemir, “Biz yazlıkçıyız. Yani yazın hafta sonları fırsat buldukça Şile’yi tercih ediyoruz. Burada böyle bir denetimin olması da bizi çok memnun ediyor. Jandarmamızın ve emniyetimizin bu konudaki destekleri de bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.

Jandarmanın yaptığı denetlemeden çok memnun olduğunu ifade eden Serap Özdemir ise, “Bu sıcak havaya rağmen tüm personel canla başla çalışıyor. Emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Bayan personellerimiz var. Bunu görmek çok güzel. Gururluyuz tabii. Böyle önemler olunca biz de canımızın önemsendiğini hissediyoruz. Biz kemerlerimizi takmıştık. Kendimizde dahil bütün herkesin çocuklarımız ve geleceğimiz için bu konuda hassas olmasını diliyoruz. Bu görüntü bizi çok mutlu etti. Ülkemiz adına da güzel şeyler bunlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Lütfen kemerlerimizi takalım. Çocuklarımızın da kemerlerini takalım. Güzel bayramlar olsun. Kötü haberler olmasın. En güzel şeker tadında bayram da budur diye düşünüyorum” dedi.