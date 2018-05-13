Jandarmadan uluslararası bağlantılı fuhuş çetesine operasyon

Operasyonda çete üyesi 6 kişi gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan pansiyon ve alkollü eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, tespit edilen mekanları takibe aldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin eğlence mekanlarında çalıştırabilmek maksadıyla kadın temin edebilmek için Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki şahıslara yüklü miktarda para gönderdiklerini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından çok sayıda jandarma personeli ve 2 detektör köpeğin katılımı ile bir pansiyon ve alkollü eğlence mekanına eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda pasaportlarına el konularak tutuldukları ve zorla fuhuşa sürüklendikleri tespit edilen 1 Kazakistan, 1 Kırgızistan, 7 Rusya ve 3 Ukrayna vatandaşı 12 kadın çetenin elinden kurtarıldı.

Kadınları yüksek gelirli iş vadiyle kandırmışlar

Çetenin yurt dışındaki bağlantıları sayesinde 20-25 yaşlarındaki kadınları yüksek gelirli iş vadiyle kandırıp yasal yollardan Türkiye’ye gönderdikleri ve havaalanından özel araçlar ile karşılalanan kadınlara "Birkaç gün burada konaklayacaksınız" diyerek fuhuş yaptırılacak otele yerleştirdikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri, mankenlik ajanslarına katalog hazırladıklarını söyleyerek kandırdıkları kadınların fotoğrafını çeken çete üyelerinin her yeni gelen ekip için katalog bastırdığı, müşterilerine e-posta yoluyla katalog yolladığı ve müşterilerden gelen taleplerin VİP araçlarla karşılandığını tespit etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınları zorla alıkoyup fuhuşa sürükleyen, çalışmak istemeyen kadınları odaya kilitleyip aç bırakma cezası uygulayan 6 çete üyesi hakkında "zorla fuhuşa teşvik ve aracılık" ile "cinsel istismar" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı.