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09 Ağustos 2018 09:25

Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Jandarma ekipleri Avcılar’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda yaklaşık 40 kilo Bonzai ele geçirdi.

Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine operasyon

09 Ağustos 2018 09:25

Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.’nin uyuşturucu ticaretini eşi N.B.’nin devraldığı bilgisine ulaştı.


Adres Değişikliği de İşe Yaramadı


N.B.’nin izini sürmeye başlayan Jandarma ekipleri, adresini değiştiren N.B.’nin yeni ikamet adresini belirleyerek evi mercek altına aldı. 2 çocuk annesi N.B.’nin çocukları ile birlikte yaşadığı evde, sürekli M.B. isimli şahısla irtibatta bulunduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi.


Çocuk Odasından Oyuncak Yerine Uyuşturucu Çıktı


Şüpheli şahısların uyuşturucu imalatını yaptıkları değerlendirilen Avcılar’daki adreslerine baskın düzenleyen ekipler; evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde yaklaşık 40 kilo Bonzai ile karşılaştı. Evde aramalarına devam eden Jandarma ekipleri; çocukların kaldığı oda dahil olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bulunan poşetler içerisinde Bonzai, Kokain ve Fubinaca, yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.




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