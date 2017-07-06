Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 11:39

Jandarmanın hafriyat kamyonlarına yaptığı denetleme havadan görüntülendi

Jandarma ekipleri Şile yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı.

Jandarmanın hafriyat kamyonlarına yaptığı denetleme havadan görüntülendi

06 Temmuz 2017 11:39

Ekiplerin drone kullanarak yaptığı uygulama, havadan görüntülendi.


Jandarma ekipleri Şile yolu Gözlemeciler Mevkisinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında jandarma havadan drone kullanırken yerden de motorize ekiplerden destek aldı. Drone yardımıyla sürücüler havadan izlenerek kural ihlali yapanlar tespit edildi. Şerit ihlali ve aşırı sürat başta olmak üzere kurallara uymayan sürücüler uygulama noktasına çekildi. Burada kontrolden geçirilen sürücülerin mesleki yeterliliği olup olmadığı incelendi. Kurallara uymayan ve mesleki yeterlilik belgeleri olamayan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Öte yandan, ekiplerin uygulama yaptığı anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde hafriyat kamyonlarının durdurulması ve kontrolden geçirilmesi yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!