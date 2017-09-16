Janssen: "Nistelrooy ve Robin van Persie’yi örnek alırdım"

Sarı-lacivertli takımın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Fenerbahçe’ye transfer sürecini anlatan Janssen, "İngiltere’de transfer sezonu kapandığından dolayı, Tottenham Hotspur’da kalacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı. Bildiğiniz gibi Türkiye’de transfer dönemi daha sonra kapandı. Son gün ise Fenerbahçe bana teklif yaptı ve her şey çok hızlı gelişti. Transfer süreci hızlı bir şekilde noktalandı. İlk andan itibaren burada harika şeyler gördüm. Havalimanında gördüklerim hayatımda ilk kez yaşadığım şeylerdi. Harika bir karşılaşma hazırladılar. Böyle bir ortamda kendinizi harika hissediyorsunuz. Tesislerimizde herkes bana yardımsever davrandı. Antrenmana çıktım ve ertesi gün kadrodaydım. Bu hafta iyi bir antrenman haftası oldu ve yarınki karşılamaya hazırım” dedi.

"Premier League’de oynadığım için şanslı olduğumu söyleyebilirim"

Kariyerinde hayal kırıkları da yaşadığını söyleyen Hollandalı oyuncu, şunları söyledi:

“Her zaman kafamda çok çalışma düşüncesi vardı. Kariyerimde hayal kırıklıkları da oldu. Çok genç yaşlarda Feyenoord’da forma giymiştim ve orada bana gitmem gerektiğini söylediler. İkinci ligde bir takıma gitmek zorunda kaldı. Orada kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Oradaki çalışmamdan ve çabamla birlikte AZ Alkmaar’a transfer oldum. Orada iyi bir sezon geçirdim, sonrasında Tottenham Hotspur’da transfer oldum. Premier League’de oynadığım için şanslı olduğumu söyleyebilirim. O ligde oynamak hayaldi ama beklediğim gibi gitmedi. Daha fazla maç oynamak istiyordum ve o yüzden buraya geldim.”

"Benim için zor bir başlangıçtı"

İngiltere liginin zor ve büyük bir lig olduğunu vurgulayan Janssen, "Hem büyük bir lige gittim hem de o ligin büyük takımlarından bir tanesine gittim. İngiltere’deki kulüplerin şöyle bir yapısı var; en başından itibaren sizden netice istiyorlar. İyi skorlar gelmeli ve başarılı olmalısınız. Sezon başladığında kendimi hazır hissediyordum ama Premier League büyük bir lig. Zamana da ihtiyacım vardı. Oradaki ilk birkaç ayınızda iyi bir performans sergilemezseniz ondan sonra işler sizin için zorlaşabiliyor. Benim için geçerli olan durum da bu oldu belki de. Her şey hızlı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir zaman durmak yok. Benim için zor bir başlangıçtı” diye konuştu.

"Güçlü ve saha içinde savaşan bir oyuncuyum"

Güçlü ve saha içinde savaşan bir oyuncu olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Bu istekle sahaya çıkıyorum. Hem havadan hem de yerden top alabilecek bir futbolcuyum. Tabii ki gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Ben sürekli koşular yapmayı, çok fazla hareket etmeyi ve savunma oyuncuları zor durumda bırakmayı seven bir oyuncuyum. Yapı olarak sakin bir insan olduğumu söyleyebilirim. Hiç kimseyle sorun yaşayacak bir insan olmadığımı düşüyorum. Olayları sakin bir şekilde ele alıyorum ama maçlarda farklı. Orada bir mücadele, bir savaş var. Ben de bu mücadelenin içindeyim” ifadelerini kullandı.

"Tek bir idolüm vardı diyemem"

Hayatındaki idolün sorulması üzerine Hollandalı oyuncu, "Tek bir idolüm vardı diyemem. Ben büyürken o dönemin çok özel oyuncuları; Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie’yi örnek alırdım. Ben de bir forvet olduğum için bu oyuncuları izleyerek büyüdüm ve onları takip etmeye çalıştım. Burada birkaç tane Hollandalı futbolcu forma giydi ve ben de onları takip etmeye çalıştım. Ama hafta sonları kendi maçlarımız olduğu için diğer maçları takip etmek kolay olmuyordu. Özetleri izlediğim oluyordu. Türkiye Ligi’nün küçümsendiğini düşünüyorum ama Türkiye Ligi bence iyi bir lig. Kaliteli oyuncuların olduğu bir ligde oynadığımı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"Ben de her zaman taraftarımız için elimden geleni yapacağım"

Janssen çok önemli maçlar oynadıklarını belirterek, "Maç kazanmaya başlamamız lazım ve bu da yarınki maçla başlamalı. Bizim için önemli bir maç. Stadımızda oynadığım o karşılaşmada harika bir atmosfer vardı. Aslında benim için her şey havalimanında başladı. Nasıl bir taraftar grubumuz olduğunu gördüm. Stadımızdaki havayı gözlemledim ve bizim de bunun karşılığında bir şey vermemiz gerekiyor. Bizim onlar için sahaya çıkıp savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Ben de bunun bir parçasıyım. Ben de her zaman taraftarımız için elimden geleni yapacağım” dedi.