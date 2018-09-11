Japon Prensesi'nden Deniz Müzesine savaş gemisi Seiki maketi

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri'nin tamamı yerli üretim ilk savaş gemisi ,"Seiki' maketinin Türk Deniz Kuvvetleri İstanbul Deniz Müzesi'ne teslimi törenine katıldı. Japonya'nın Osmanlı İmparatorluğuna 1878 yılında yaptığı ilk ziyareti gerçekleştirdiği gemi olma özelliği taşıyan Seiki maketinin ismi, Japon Prenses Mikasa tarafından yazıldı.

Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri'nin tamamı yerli üretim olan ilk savaş gemisi "Seiki' nin maketi Türk Deniz Kuvvetleri İstanbul Deniz Müzezi'ne kazandırıldı. Tören, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katılımıyla gerçekleşti. Japonya- Türkiye Cemiyeti ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensuplarının katkılarıyla hazırlanan Seiki gemi maketinin ismi Japon Prenses Akiko Mikasa tarafından yazıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından Seiki gemi modeli Türk Deniz Kuvvetleri İstanbul Deniz Müzesi'ne hediye edildi.

"Bu güzel dostluğun ilerlemesi için her yeni girişimi ve katkıyı daha çok önemsediğimizi belirtmek isterim"

Programda konuşan Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş iki ülke arasında yıllardır devam eden bir dostluk ilişkisi bulunduğunu söyledi. Gültaş,"Bilindiği gibi Türk - Japon ilişkilerinin tarihinde Ertuğrul Fırkateyni olayının ne kadar büyük bir önemi varsa 1878 yılında önemli bir kavşak noktasıdır. O yıl prens Komatsu'nun Seiki savaş gemisi ile İstanbul'a yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ilişkileri olgunlaştırma yolunda ilk adımın teşkil etmiştir. Bu bağlamda 20 yılı aşkın süredir hizmetler sunan Japonya - Türkiye Derneği tarafından bugün bizlere Seiki savaş gemisinin bir maketinin bağışlanması Türk - Japon dostluğunun ölmez anısına yeni bir değer katmaktadır. Tarihi, geçmişi ve toplumsal değerleri açısından birbiri ile sayısız ortak yönleri bulunan iki ülkenin 140 yıllık dostluk geçmişini iki ülke denizcilerinin başlatmış olmasından büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu güzel dostluğun ilerlemesi için bugün olduğu gibi yapılan her yeni girişimi ve katkıyı daha çok önemsediğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.