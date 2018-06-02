Japon turistler iftar sofrasına misafir oldu

Türkiye’yi çok sevdiklerini belirten turistler, gösterilen misafirperverlik karşısında son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan süresince kurulan iftar sofralarıyla binlerce vatandaş bir araya geliyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında ise binlerce vatandaş tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Meydanda kurulan sofraya misafir olan Japon turistler sempatik tavırlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Görevlilere sofraların neden kurulduğunu soran turistler, sorularının cevabını aldıktan sonra misafir olmak istediklerini görevlilere belirtti. Bunun üzerine kadın turistler sofrada misafir edildi. Sofraya oturan turistler ezanla beraber yemekleri yiyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye’de gösterilen misafirperverlik karşısında mutlu olduklarını belirten turistler, kendilerini sofraya kabul eden çalışanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kısa süre içerisinde gösterdikleri sempatik tavırlarla arkadaş edinen Japon turistler, birbirleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.