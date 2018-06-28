Japonya, Fair-Play ile üst tura yükseldi

Grubun son maçında Polonya’ya 1-0 mağlup olan Asya temsilcisi, Senegalle aynı puanda olmasına rağmen, daha az kart gördüğü için son 16 turuna kaldı.

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda H Grubu’nun son maçlarında büyük heyecan yaşandı. Kolombiya, Senegal’i 1-0 mağlup etti. Polonya ise Japonya’yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Kolombiya grubu lider tamamlarken, Japonya ile Senegal 4 puan, Polonya ise 3 puanda kaldı. Senegal’le, puanın yanı sıra tüm averajları da eşit olan Japonya, daha az kart görmesi nedeniyle gülen taraf oldu. 3 maç sonunda 4 sarı kart gören Japonya, 6 sarı kartlı Senegal’i Fair Play puanıyla geride bıraktı ve adını üst tura yazdırdı.