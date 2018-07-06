Japonya Futbol Federasyonu’ndan Galatasaray’a Nagatomo teşekkürü

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya ekibi Inter’den kiralık olarak Galatasaray’a gelen ve daha sonra bonservisi alınan Japon sol bek Yuto Nagatamo, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ülkesi adına başarılı bir performans sergiledi. Japonya Milli Takımı ile ikinci tura yükselme başarısı gösteren Nagatomo için Japonya Futbol Federasyonu da sarı-kırmızılılara teşekkür mektubu gönderdi. Mektupta, Nagatomo’nun Milli Takım sürecindeki iş birliği için teşekkür edilirken, gelecekte de bu iş birliğinin sürmesi temennisinde bulunuldu.

"Galatasaray Spor Kulübü’ne başarılar ve refah dileriz"

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e gönderilen mektupta, "Oyuncunuz Bay Yuto Nagatomo’nun Japonya Milli Takımı’na gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve işbirliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. FIFA Dünya Kupası’nı son 16 Turu’nda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız.

Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için işbirliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübüne başarılar ve refah dileriz” ifadeleri kullanıldı.