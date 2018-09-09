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Japonya Prensesi Akiko Mikasa Ankara’ya gitti


9-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve Kırşehir’de bir dizi etkinliğe katılmak üzere bu sabaha karşı Tokyo’dan havalanan uçakla İstanbul’a gelen Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mabeyn Köşkü’nde kabul edildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Japonya Prensesi Mikasa, ziyaretinin ikinci durağı olan Ankara’ya gitti.


Beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Prenses Akiko Mikasa, VİP girişinde Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından uğurlandı. Daha sonra Japonya Prensesi Mikasa, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Ankara’ya hareket etti.


5 gün sürecek ziyaret kapsamında Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa’nın bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulanacağı öğrenildi.

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