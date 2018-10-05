JCI, Türkiye'deki yeni yönetimini seçti

Türkiye'de 1987'den bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, 2019 yılında Türkiye'de görev yapacak yönetim kurulu üyelerini seçti.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından (STK) Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin (Junior Chamber International (JCI)) Türkiye'deki oluşumu JCI Türkiye, geçen hafta olağan genel kurulunda 2019 yılında görev alacak yönetim kurulunu belirledi. Türkiye'de ilk defa 'açık yönetim tarzı'nın uygulandığı belirtilen genel kurulda, başvuru yapan üyeler arasından belirlenen aday Burcu Erol, yönetim kurulu delegelerinin oylarıyla JCI Türkiye 2019 Başkanlığı'na seçildi.

Daha fazla gence ulaşıp kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerine odaklanacaklarını belirten JCI Türkiye 2019 yılı Başkanı Burcu Erol, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmasında BM bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz, Türkiye genelinde 22 şubemizle JCI derneği olarak; aktif vatandaşlar yetiştirmenin yanı sıra, gençlerin gelişimi için fırsatlar sunarak, ülkemizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu yılki hedeflerimizin arasında daha fazla gence dokunmak ve Türk markalarının KSS projeleriyle Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesini sağlamak yer alıyor” dedi.

Burcu Erol başkanlığındaki JCI Türkiye 2019 yönetim kurulunda Funda Siller, Selahattin Yakın, Ali Mutlu Köse, İrem Güloğulları, Cihan Güzel, Altuğ Türkdalı, Ezgi Nida Burci ve Beyza Birand Ünverdi yer alıyor.

Hasan Aslanoba: "Fikirlerin değeri 1 dolar, önemli olan gerçekleştirebilmek"

2015 JCI Dünya Başkanı İsmail Haznedar, JCI Türkiye 2018 Başkanı Nihal Zoroğlu ve yönetiminin de katıldığı genel kurulda, Türkiye'nin önemli yatırımcılarından Hasan Aslanoba, Ertuğrul Belen ve Boğaziçi Caz Korosu'nun kurucusu Masis Aram da konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasına, "Fikirlerin değeri 1 dolar, önemli olan gerçekleştirebilmek" diyerek başlayan Hasan Aslanoba hangi kriterlere göre yatırım yaptığını, başarılı girişimlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatarak, yapay zeka ve blockchain teknolojileriyle dünyayı nasıl bir geleceğin beklediğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Olağan genel kurulda ayrıca JCI Türkiye 2017 Başkanı Özgür Noyan ve ekibi, 2017 yılı içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sunumunu yaparak ibra etti. JCI Türkiye 2018 yönetimi ise 8 aylık bir faaliyet raporunu delegelerle paylaştı.