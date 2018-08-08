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08 Ağustos 2018 20:06

Jeremain Lens: “Avrupa Ligi’nde kendimizi göstermek istiyoruz”

Beşiktaş’ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, LASK Linz maçı öncesinde soruları yanıtladı.

Jeremain Lens: “Avrupa Ligi’nde kendimizi göstermek istiyoruz”

08 Ağustos 2018 20:06

Lens, “Avrupa Ligi’nde kendimizi göstermek istiyoruz” dedi.


UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya’nın LASK Linz takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Jeremain Lens, basın toplantısında soruları yanıtladı. 2 ayaklı bir mücadele olduğunun altını çizen Hollandalı oyuncu, “Yarın maça iyi başlamak çok önemli. Gol yemeden kazanmak bizim için iyi sonuç olacak. Takım içinde herkesin motivasyonu yüksek. Hepimiz Avrupa Ligi’nde kendimizi göstermek istiyoruz. Geçen sezon en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu anda öz güvenim yüksek, yapabileceklerimi biliyorum. Daha iyisini yapmam gerektiğini biliyorum. Benim için her maç önemli. Performansımı giderek yükseltmek istiyorum” açıklamasını yaptı.




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